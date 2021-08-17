Ракета Vega вывела на орбиту пять спутников Земли

Легкий носитель Vega успешно стартовала в ночь на вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана) с пятью спутниками на борту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Европейская ракета выводит на орбиту Земли высотой 625 км спутник двойного, военно-гражданского назначения Pleiades Neo 4. Это второй аппарат, запущенный компанией Arianespace по заказу разработчика, создателя и владельца, корпорации Airbus Defence и Space. Она формирует таким образом на орбитах группировку из четырех аппаратов по мониторингу Земли.

Новый спутник позволит вести слежение за объектами в высоком разрешении 30 см. Он также обеспечит большую точность геолокализации объектов, над которыми будет осуществлять по два пролета за сутки.

Создаваемая спутниковая группировка, как отмечает Аrianespace, будет высокооперативной. Ее аппараты обладают способностью получать данные по указанной цели уже через 30-40 минут после направления им запроса с Земли. Это в пять раз быстрее, чем у предыдущих группировок спутников, и это "позволит реагировать на самые критические ситуации почти в режиме реального времени, что очень важно при стихийных бедствиях".

Данные, передаваемые созвездием Pleiades Neo, будут немедленно доступны на коммерческой основе для институциональных и коммерческих клиентов. Они будут передаваться на онлайн-платформу OneAtlas.