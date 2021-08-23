Британская королева распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри

Королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источника из королевского дворца, "команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни". Основное внимание сосредоточено на мемуарах, работу над которыми, как сообщалось в июле, начал принц Гарри. Сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза обещал впервые подробно рассказать о своем "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его" как личность. Книга должна быть опубликована в конце 2022 года американским издательством Penguin Random House.

"Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни", - сказал источник. Он сообщил, что предупреждение может быть направлено и в издательский дом. Как уточняет The Sun, Букингемский дворец отказался официально комментировать публикацию.

Принц Гарри и его жена американка Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. После этого они дали несколько скандальных интервью, обвинив членов королевской семьи и их окружение в расизме и равнодушии к проблемам супругов. Никакие имена при этом названы ими не были.

Герцог и герцогиня переехали в США, приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывают подрастающего сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix.