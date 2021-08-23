Кипр понизил эпидемический статус шести стран

Правительство Республики Кипр изменило эпидемический статус шести государств, причем во всех случаях - в сторону понижения, но не затронуло положения РФ, которая продолжает оставаться в красной категории, откуда невакцинированных пассажиров пускают на остров после прохождения двух диагностических тестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указанные изменения внесены в новый недельный реестр деления стран на категории, опубликованный в понедельник министерством здравоохранения и вступающий в силу с предстоящего четверга.

Начиная с 26 августа Германия и Хорватия будут переведены из зеленой категории, откуда для прибытия на Кипр медицинские документы не требуются, в оранжевую, откуда следует приезжать с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса.

Уровень еще четырех стран - Болгарии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна - будет с четверга понижен с оранжевого до красного.

В новом реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.