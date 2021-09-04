Глава ЕЦБ призвала активизировать работу по выполнению Парижского соглашения по климату

Интересы сохранения природы требуют активизации работы по выполнению положений Парижского соглашения по климату. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая в субботу перед участниками форума Международного союза охраны природы, который проходит в Марселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны сократить выбросы CO2, если хотим спасти природу", - сказала она. Для этого, по ее словам, "необходимо активно продвигаться в выполнении Парижского соглашения по климату 2015 года". "Эти договоренности позволили выдвинуть конкретные цели и условиться о механизмах мониторинга их реализации", - подчеркнула Лагард.

По ее мнению, "важные шаги в защите природы стали возможны в первую очередь в результате трех факторов: работы ученых, активности общественности, прежде всего молодежи, и заключения парижских соглашений". "Природа - это наша важнейшая инфраструктура. Для ее сохранения у нас осталось не так много времени", - заметила Лагард.

Глава ЕЦБ отметила необходимость повышения внимания частных финансовых институтов к поддержке программ защиты окружающей среды. "Изменения климата должны быть среди главных забот банков", - считает она.

Конгресс Международного союза охраны природы открыл в пятницу в Марселе президент Франции Эмманюэль Макрон. В нем принимают участие представители ассоциаций защитников природы и других неправительственных организаций.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.