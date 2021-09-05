Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с Елизаветой II

Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что герцоги Сассекские захотели познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой — принцессой Лилибет, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что многие поражены просьбой супругов о встрече с Елизаветой II. Герцоги Сассекские могли заявить об искреннем желании увидеться с королевой. Однако это решение удивляет, если учитывать, «через что пара заставила пройти Елизавету I в этом году». При дворе королевы встречу с герцогами Сассекскими считают возможной, но «шокируюущей».

На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл ко двору. При этом известно, она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется.

4 июня 2021 года Меган Маркл родила девочку, которую супруги назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.