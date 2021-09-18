Во Франции 67% населения полностью вакцинировались от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что почти 50 млн жителей страны получили первую дозу вакцины против коронавируса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Почти 90% взрослого населения страны сделали одну или две дозы вакцины.

Для многих местных жителей переломным моментом в пользу вакцинации стало введение так называемого санитарного пропуска: теперь посещать рестораны, бары, спортзалы или музеи смогут только вакцинированные граждане или люди, получившие отрицательный тест на наличие COVID-19.

Многие жители страны не поддержали такое решение и вышли на акции протеста. Так, 18 сентября, запланировано 180 антиковидных демонстраций.

С момента начала пандемии коронавируса во Франции COVID-19 был выявлен почти у 6,95 млн человек. Почти 116 тысяч пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 6,6 млн полностью вылечились.