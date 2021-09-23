Великобритания столкнулась с риском дефицита бензина

Нефтяная компания BP предупредила власти Великобритании, что может начать снижать поставки бензина и солярки на 1,2 тысячи своих АЗС из-за нехватки водителей грузовиков, передает телекомпания ITV, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Ситуация очень тяжелая и требует экстренных решений, отметили в компании. Чтобы страна не столкнулась с риском дефицита бензина, BP просит правительство упростить наем водителей из числа иностранцев. У компании на заправках осталось не больше двух третей запасов от объема, необходимого для бесперебойного обслуживания клиентов. Сложности с водителями возникли из-за Брексит и пандемии коронавируса.