В Хорватии с 4 октября станут обязательными сертификаты о вакцинации в социальной сфере

Власти Хорватии в связи с пандемией коронавируса с 4 октября в обязательном порядке будут требовать у сотрудников социальной сферы и системы здравоохранения соответствующие ковид-сертификаты о вакцинации. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении Национального штаба гражданской защиты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с решением, все сотрудники, которые не смогут предоставить ковид-сертификаты, будут должны дважды в неделю проходить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса или предъявлять подтверждения о наличии антител не старше шести месяцев. В противном случае они не смогут посещать рабочие места.

Аналогичные требования будут касаться и пациентов больничных учреждений, которым не требуется срочная медицинская помощь.