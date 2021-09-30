Клад золотых монет XVII века продали за $1,16 млн на аукционе

Более 200 золотых луидоров, найденных в жилом доме на западе Франции, ушел с молотка за €1 млн (примерно $1,16 млн). Об этом сообщили в среду вечером по итогам торгов в аукционном доме Ivoire Angers/Deloys, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чуть больше €1 млн удалось выручить за 235 луидоров из клада Плозеве, отчеканенных при Людовике XIII и Людовике XIV", - говорится в сообщении аукционного дома. Торги проходили в среду в коммуне Анжер. При этом ранее сообщалось, что изначальная оценка лота не превышала €300 тыс.

В Facebook они опубликовали видео торгов за один из лотов - монету с изображением Людовика XIII (1601-1643 годы) с длинными волосами с одной стороны и крестом тамплиеров с другой. Стоимость луидора, отчеканенного в 1640 году в Париже, оценивалась в €8-12 тыс., однако неизвестный покупатель выложил за него €46 тыс. Аналогичную сумму отдали и за "двойной луидор" с изображением молодого Людовика XIV (1638 - 1715 годы), отчеканенный в 1646 году в Дижоне (эстимейт - €15 тыс.).

Каждая монета продавалась отдельно. В общей сложности организаторы отчитались о реализации 235 монет, хотя клад, найденный в 2019 году в стене жилого дома, насчитывал 239 монет. По словам организаторов, четыре монеты супруги, которым принадлежит дом, решили оставить себе на память. Кроме того, до начала торгов 19 монет приобрел Музей Парижского монетного двора, уточняет Agence France-Presse (AFP).

Аукционный дом сообщил, что доходы от продажи клада будут разделены поровну между тремя каменщиками, которые делали ремонт в доме и обнаружили железную шкатулку с монетами, и собственниками жилья.

В сентябре 2019 года на торгах в аукционном доме Briscadieu-Bordeaux один из семи подарочных золотых луидоров, выпущенных в 1640 году при короле Людовике XIII, ушел с молотка за рекордные для подобных монет €288 тыс. Подобные подарочные монеты имели больший вес и размер, чем обычные и чеканились для демонстрации возможностей Парижского монетного двора, а также в качестве подарков, которыми король мог наградить за особые заслуги

Золотые Людовики

Луидоры или же "золотые Луи/Людовики", как расшифровывается оригинальное французское название этих монет, получили его в честь короля Людовика XIII, при котором во Франции начала массово внедряться механизированная чеканка монет из драгоценных металлов в рамках монетарной реформы. Особенностью новых денег, прообразом которых послужили испанские дублоны, стал более точный, по сравнению с монетами ручной работы, вес, а также наличие рифленого края. Данная мера была обусловлена, прежде всего, необходимостью защитить деньги от мошенников, которые стачивали грани монет ради крупиц драгоценных металлов.