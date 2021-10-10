Президента Чехии госпитализировали
Президента Чехии Милоша Земана снова доставили в больницу, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
На момент написания заметки причина госпитализации остается неизвестна.
В сентябре этого года сообщалось о госпитализации 77-летнего руководителя Чешской Республики. Тогда отметили, что причиной тому стало обезвоживание и легкое истощения главы государства.
26 августа стало известно, что чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за перелома руки. Травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись.
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