Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана снова доставили в больницу, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

На момент написания заметки причина госпитализации остается неизвестна.

В сентябре этого года сообщалось о госпитализации 77-летнего руководителя Чешской Республики. Тогда отметили, что причиной тому стало обезвоживание и легкое истощения главы государства.

26 августа стало известно, что чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за перелома руки. Травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись.