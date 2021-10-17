В Италии пройдет второй тур муниципальных выборов

Второй тур голосования на выборах в муниципальные органы управления состоится в воскресенье в 65 городах Италии. По его итогам определятся мэры в крупных городах, включая Турин и Рим, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как и в состоявшемся две недели назад первом туре, по итогам которого мэры и члены городских советов были выбраны в более чем тысяче городов, голосование пройдет в воскресенье с 07:00 до 23:00 и продолжится в понедельник с 07:00 до 15:00.

Борьба в Риме разворачивается между кандидатом от левоцентристов Роберто Гуалтьери, который занимал пост министра экономики и финансов во втором правительстве Джузеппе Конте (2019-2021), и Энрико Микетти, которого поддержала правоцентристская коалиция в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии".