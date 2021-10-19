Volkswagen будет проводить на ашдодском полигоне эксперименты с автономным автомобилем

Германский автомобильный концерн Volkswagen договорился о сотрудничестве с израильской государственной компанией "Нетивей Аялон" в сферах мобильности и автономных автомобилей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В рамках соглашения принадлежащая Volkswagen и базирующаяся в Израиле технологическая теплица Konnect сможет использовать для обкатки технологий автономного транспорта принадлежащий "Нетивей Аялон" полигон в Ашдоде.

Напомним, что в северной части северной зоны тяжелой промышленности Ашдода создается полигон для тестирования автономных автомобилей, который будет обслуживать израильские и иностранные компании.

Согласно условиям тендера, на полигоне будут отрезок скоростной трассы, туннель, перекрестки с умными светофорами и без, пешеходные переходы и т.д. Он будет использоваться для тестирования автомобильных технологий всех уровней автономности.