Европа прекратит давать деньги загрязнителям планеты

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с 2022 года прекратит давать деньги на развитие экологически «чистой» энергетики нефтегазовым компаниям, загрязняющим планету, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

«В целом, ЕИБ больше не будет финансировать стандартные низкоуглеродные проекты корпораций с высоким уровнем выбросов, если корпорация продолжает работать или инвестировать в деятельность, не соответствующую целям Парижского соглашения», — заявила организация, решение которой, вероятно, затронет около 50 компаний и органов государственной власти, или 10 процентов получателей кредитов. Клиенты впредь обязаны будут предоставить планы по декарбонизации.

Парижское соглашение, на которое ссылается ЕИБ, предусматривает удержание роста глобальной температуры на отметке в 1,5-2 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня, для чего необходимо добиться нулевых выбросов парниковых газов в том числе через отказ от топлива с высокими показателями выбросов углекислого газа. В стремлении стать «климатическим банком» в 2019 году ЕИБ, являющийся финансовым подразделением Европейского союза (ЕС) уже ввел запрет на финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Однако оставались лазейки, позволяющие нефтегазовым компаниям получить деньги на развитие ветроэнергетики без отказа от традиционных источников энергии.