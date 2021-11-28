В Португалии футбольный клуб вышел на матч с 9 игроками из-за COVID

В Португалии футбольный клуб "Белененсеш" выставил на домашний матч 12-го тура против "Бенфики" всего девять футболистов. Причем двое из вышедших на поле оказались вратарями, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным издания A Bola, на такой шаг клубу пришлось пойти из-за массового заболевания коронавирусом в команде. Шестеро из появившихся на поле вообще раньше никогда не играли на таком высоком уровне.

"Бенфика" же выставила на игру основной состав, который в первом тайме забил в ворота "Белененсеша" семь мячей.

На вторую сорокапятиминутку хозяева вышли вообще всемером. Стоило судье дать свисток, как один из игроков покинул поле из-за того, что якобы получил травму.

Вшестером играть в футбол нельзя и рефери вынужден был прекратить поединок.

Причем в "Белененсеше" предполагают, что игроки заразились штаммом "омикрон".