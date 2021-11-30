В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID

В Австрии будут штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет издание Die Presse.

Нежелающие прививаться должны будут выплатить штраф в размере €3,6 тыс. За отказ оплатить штраф человек может попасть в тюрьму на четыре месяца. Штраф в размере €7,2 тыс. будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться.

Штраф не будет распространяться на людей, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременных и подростков до 12 лет.

Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии. Ранее власти Австрии на фоне роста заболеваемости коронавирусом анонсировали обязательную вакцинацию, которая начнется с февраля 2022 года.