Медработники протестуют против обязательной вакцинации в Бельгии

В Бельгии тысячи людей вышли на демонстрации в центр города, чтобы выразить свое несогласие с введением для медработников обязательной вакцинации от коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Порядка четырех тысяч сотрудников медучреждений вышли в центр города с плакатами и лозунгами. К протестующим присоединились пожарные.

В Бельгии с 1 января, согласно постановлению правительства, медработников, которые откажутся сделать прививки от коронавируса, будут увольнять.