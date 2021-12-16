Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25%

Европа 16 декабря 2021 16:24 (UTC+04:00)
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25%

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. Лимит средств на покупку активов сохранен на уровне £895 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.

"На своем заседании, завершившемся 15 декабря 2021 года, комитет большинством голосов (8 к 1) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,15 п. п. до 0,25%", - говорится в сообщении.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Международный день гор в Азербайджане отметили прокладкой новых маршрутов и экоакцией (ФОТО)
Международный день гор в Азербайджане отметили прокладкой новых маршрутов и экоакцией (ФОТО)
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)
Азербайджанский велопутешественник на пути к Пику Ленина поднялся на высоту в 4000 метров (ФОТО)
Азербайджанский велопутешественник на пути к Пику Ленина поднялся на высоту в 4000 метров (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25% Европа 16:24
В среднесрочной перспективе доля нефтегазового ВВП Азербайджана превысит 35% - Газпромбанк Экономика 16:14
Порты Турции перевалили около 3 млн тонн грузов из Сингапура Турция 16:14
Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра Общество 16:11
Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана Политика 15:58
Объем строительных работ в Узбекистане вырос более чем в 16 раз с начала года Узбекистан 15:55
УЕФА привлек банк из США для реализации программы финансирования футбола на €7 млрд США 15:52
ОАО "Bank Respublika" выпустило первые облигации Финансы 15:50
Исламский банк развития заинтересован в финансировании ИКТ, транспорта и инфраструктурных проектов в Карабахе Финансы 15:42
На крупном проспекте в Баку идут ремонтные работы (ФОТО) Общество 15:36
В России число заразившихся "омикроном" достигло 25 Россия 15:33
ТАР потребуются дополнительные компрессоры для расширения – управляющий директор Энергетика 15:32
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Туниса Турция 15:29
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 60 человек Общество 15:22
Салех Рустамли прекратил голодовку Общество 15:15
Вынесен приговор бывшему директору "Ени клиника" Общество 15:15
Мощность прокачки TAP может быть увеличена поэтапно – управляющий директор Энергетика 15:10
Узбекский завод планирует расширить объем поставок металлургической продукции в Азербайджан Узбекистан 15:07
Иран передаст МАГАТЭ информацию с камер в Кередже после снятия санкций Ядерная программа 15:05
В Азербайджане за 10 месяцев зарегистрировано более 62 тыс. смертей Общество 14:58
Консорциум TAP назвал ожидаемые объемы транспортировки газа к концу 2021 года (Эксклюзив) Энергетика 14:55
В Баку открылся международный фотоклуб "Кавказ" (ФОТО) Культура 14:51
Всемирно известный Papa DJ выступил среди древних скал Гобустана (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:50
PwC Azerbaijan оповестила о предлагаемых поправках в Налоговый кодекс и Трудовой кодекс Общество 14:36
Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны Политика 14:21
Новые возможности с зимней кампанией АВВ Банка Экономика 14:16
В ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года Европа 14:15
В Агдаме трактор подорвался на мине Происшествия 14:14
Подарок предпринимателям от AccessBank! Экономика 14:11
В Баку благоустроен еще один двор (ФОТО) Общество 14:09
Армения должна предоставить беспрепятственный пропуск по Зангезурскому коридору – Шахин Мустафаев Политика 14:04
Казахстан нарастил импорт грузовых автомобилей Транспорт 14:04
В Азербайджане состоится аукцион по размещению облигаций Минфина Тендеры 13:55
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе $103 млн Финансы 13:54
На территории Агдамского промпарка создают лесополосу Строительство 13:51
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 13:49
Ассоциация пчеловодов Азербайджана расширяет географию экспорта меда Экономика 13:48
Азербайджан и Великобритания подписали документ в сфере разминирования (ФОТО) Политика 13:36
О "Вавилонской башне" Фараджа Гараева рассказали в Баку (ФОТО) Культура 13:33
Статус наблюдателя в ЕАЭС был бы выгоден для Азербайджана – вице-премьер России Политика 13:20
Выбор Еревана: между турецким "пряником" и "кнутом" диаспоры Турция 13:15
Фарид Гайыбов избран вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Общество 13:13
Участок автодороги Горадиз-Агбенд площадью 190 га полностью очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО) Политика 13:11
Алексей Оверчук о возможности налаживания упрощенного режима въезда между Россией и Азербайджаном Политика 13:10
ГЭС Азербайджана увеличили выработку электроэнергии Экономика 13:07
В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом Россия 12:58
Президент Ильхам Алиев вновь избран президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Политика 12:51
Точность минных карт, переданных Арменией, составляет менее 20% - Шахин Мустафаев Политика 12:47
Азербайджан разработает очередную дорожную карту для контроля пограничных пунктов пропуска – вице-премьер Экономика 12:33
Производство пропилена в Азербайджане выросло более чем на треть Экономика 12:23
Amplify Energy обвинили в разливе нефти у берегов Калифорнии США 12:16
Хафиз Пашаев: Мы всегда чувствовали поддержку России в плане обеспечения стабильности в регионе Политика 12:16
Договоренности с Азербайджаном изменят облик региона — Никол Пашинян Политика 12:12
Российские компании представили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в работах в Карабахе – Шахин Мустафаев Экономика 12:05
Франция ужесточает санитарные требования для въезжающих из Великобритании Европа 12:03
Торговля между Россией и Азербайджаном выросла на 7% - посол Экономика 11:59
У Азербайджана могут открыться совершенно новые возможности, чтобы связать рынки Азии и Европы - Алексей Оверчук Экономика 11:57
Грузия выделит значительные средства на развитие инфраструктуры в 2022 г. Грузия 11:49
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по капремонту Тендеры 11:39
В Токио выявили первый случай заражения омикрон-штаммом Другие страны 11:38
В Азербайджане средняя скорость широкополосного доступа в Интернет превышает 16 МБ/с ИКТ 11:38
Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - вице-премьер России Политика 11:37
Туркменистан намерен перенять мировой опыт для развития сельского хозяйства Бизнес 11:32
Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1550 за 1 тыс. куб. м Европа 11:29
ЗАО «Азербайджанское Каспийское пароходство» объявило тендер Тендеры 11:26
Нефтяная компания в Казахстане привлечет буровые услуги Тендеры 11:26
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана о приобретении новых квартир Экономика 11:21
Глава МЧС Азербайджана призвал владельцев страховать свою недвижимость Общество 11:18
МЧС Азербайджана приобрело специальные мотоциклы Общество 11:12
Анкара рассматривает обращения авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул Турция 11:06
Турция выступает за мир, стабильность и экономическое развитие на Южном Кавказе - Чавушоглу Экономика 11:06
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:03
Иран не примет никаких обязательств, выходящих за рамки СВПД Ядерная программа 10:57
Азербайджан ведет переговоры по закупке роботов для разминирования – Кямаледдин Гейдаров Общество 10:56
Участники проекта "Gənclərə dəstək" выступили с концертом в Грузии (ФОТО) Культура 10:56
Бакинский фуникулер возобновил работу (Эксклюзив) Общество 10:47
Израиль пожертвует вакцину AstraZeneca Украине и странам Африки Израиль 10:36
Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60% Европа 10:33
Стоимость подписки на продукты Microsoft 365 возрастет ИКТ 10:33
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло за год на 40% Экономика 10:29
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию превысили $7 млн Грузия 10:25
Порт Стамбул перевалил свыше 600 тыс. тонн грузов Турция 10:25
Азербайджанская нефть подешевела Экономика 10:24
ЕС приветствует прогресс в переговорах с Азербайджаном по новому всеобъемлющему соглашению – Декларация Политика 10:18
В воинских частях ВС Азербайджана введены в эксплуатацию новые объекты (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:18
В Азербайджане грузоперевозки всеми видами транспорта достигли почти 175 млн тонн Транспорт 10:11
Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию – посол Турции Политика 10:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 декабря Экономика 09:57
Азербайджан не присоединился к пункту декларации саммита "Восточного партнерства", касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси Политика 09:56
В ВОЗ заявили, что число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня Европа 09:55
Михаил Гусман о премьер-министре Барбадоса в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) В мире 09:35
Порты Турции перевалили свыше 4 млн тонн грузов из Саудовской Аравии Турция 09:31
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Энергетика 09:25
Ассоциация пчеловодов Азербайджана отчиталась о рекордном производстве меда Экономика 09:24
Трудовая миграция из Турции в Туркменистан многократно возросла Турция 09:18
Растет трудовая миграция из Турции в Узбекистан Турция 09:09
Грузооборот международного аэропорта Эсенбога вырос почти на треть Турция 09:07
Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 09:05
Трудовая миграция из Турции в Казахстан сократилась в десятки раз Турция 09:04
Турция сократила экспорт топлива в Грузию Грузия 08:54
Все новости