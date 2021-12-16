Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. Лимит средств на покупку активов сохранен на уровне £895 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.

"На своем заседании, завершившемся 15 декабря 2021 года, комитет большинством голосов (8 к 1) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,15 п. п. до 0,25%", - говорится в сообщении.