В Греции объявили национальный траур в связи со смертью экс-президента страны

Национальный траур объявлен в Греции в связи со смертью в воскресенье экс-президента республики Каролоса Папульяса. Об этом сообщило в воскресенье вечером Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, по решению правительства решено соблюдать национальный траур "со дня смерти Каролоса Папульяса в течение трех дней, а также в день его похорон". "Кроме того, с сегодняшнего дня и до дня его похорон будут приспущены флаги государственных организаций по всей стране", - отмечает агентство.

Оно добавляет, что похороны Папульяса "будут осуществлены за государственный счет". "По решению правительства, похороны пройдут с почестями главы государства", - говорится в сообщении.