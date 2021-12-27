В Греции объявили национальный траур в связи со смертью экс-президента страны
Национальный траур объявлен в Греции в связи со смертью в воскресенье экс-президента республики Каролоса Папульяса. Об этом сообщило в воскресенье вечером Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, по решению правительства решено соблюдать национальный траур "со дня смерти Каролоса Папульяса в течение трех дней, а также в день его похорон". "Кроме того, с сегодняшнего дня и до дня его похорон будут приспущены флаги государственных организаций по всей стране", - отмечает агентство.
Оно добавляет, что похороны Папульяса "будут осуществлены за государственный счет". "По решению правительства, похороны пройдут с почестями главы государства", - говорится в сообщении.
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