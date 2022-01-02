На гандболиста ПСЖ Пранди напали с ножом в Париже
Гандболист Элохим Пранди получил ножевые ранения, в результате чего был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщается на сайте французского клуба "Пари Сен-Жермен", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
На 23-летнего Пранди ночью в Париже совершили нападение. По предварительным данным, сейчас здоровью игрока ничего не угрожает.
Пранди играет за ФК "Пари Сен-Жермен" с 2020 года и также является игроком национальной сборной.
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