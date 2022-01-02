В Испании задержали крупного крипто-мошенника

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами, сообщает в воскресенье испанская телерадиокомпания РТВЕ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По ее данным, на счетах задержанного в Валенсии 45-летнего мужчины блокировано более 2,5 млн евро.

Его жертвами становились в основном жители Испании и Португалии. Против него выдвинуты обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.

Представители гражданской гвардии Испании рассказали, что операция по выявлению мошенника, который создал финансовую пирамиду, продолжалась с августа прошлого года.