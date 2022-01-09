Сотни тысяч домохозяйств в Берлине остались без отопления и горячей воды
Около 370 тыс. домохозяйств в трех округах Берлина остались без отопления и горячей воды после аварии на электростанции компании Vattenfall. Об этом сообщила в воскресенье газета Tagesspiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Последствия аварии ощущаются в округах Марцан-Хеллерсдорф, Трептов-Кёпеник и Лихтенберг, отмечается в статье.
Vattenfall сообщил потребителям, что в ближайшее время работа электростанции будет возобновлена и подача тепла восстановится.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам - Хулуси Акар
После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги для процесса нормализации на Кавказе - Чавушоглу
Генеральный секретарь и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ обсудили ход развертывания КМС в Казахстане
Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев
Цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе - Хулуси Акар
Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме
Зенитные артиллерийские установки, захваченные в качестве военных трофеев во время 44-дневной войны, использовались в ходе учений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)