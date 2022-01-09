Сотни тысяч домохозяйств в Берлине остались без отопления и горячей воды

Около 370 тыс. домохозяйств в трех округах Берлина остались без отопления и горячей воды после аварии на электростанции компании Vattenfall. Об этом сообщила в воскресенье газета Tagesspiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Последствия аварии ощущаются в округах Марцан-Хеллерсдорф, Трептов-Кёпеник и Лихтенберг, отмечается в статье.

Vattenfall сообщил потребителям, что в ближайшее время работа электростанции будет возобновлена и подача тепла восстановится.