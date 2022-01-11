В Британии предложили «отметить» 70-летие Елизаветы на троне отменой монархии
Представители британской антимонархической группы «Республика» объявили, что начинают кампанию «Не больше 70», предполагающую «положить конец» монархии. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru, передает Reuters.
95-летняя королева Елизавета, старейший монарх в мире, готовится отметить свой 70-летний юбилей правления, Букингемский дворец уже опубликовал программу праздничных мероприятий по этому случаю. Между тем представители «Республики» заявили, что граждане Великобритании «должны начать смотреть в будущее», и предложили альтернативу исторически сложившейся форме правления в Соединенном Королевстве.
«Пришло время провести серьезную дискуссию о нашей конституции и признать, что Чарльз [принц Уэльский] — не лучшее, что может предложить страна, и что как нация мы вполне способны выбрать главу нашего государства», — заявил представитель «республиканцев» Грэхем Смит.
По данным соцопросов, подавляющее большинство британцев поддерживают монархию и королева Елизавета II пользуется огромной популярностью, в отличие от ее старшего сына и наследника Чарльза. Кроме того, опросы показывают, что среди молодых британцев растут республиканские настроения.