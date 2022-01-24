Франция направила 10 тонн гуманитарной помощи островам Тонга, пострадавшим от вулкана

Около 10 тонн гуманитарной помощи направила Франция островному государству Королевство Тонга на юге Тихого океана, пострадавшему от извержения подводного вулкана в середине января. Об этом сообщила в понедельник вещательная компания Premier, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь идет о 6 тоннах гигиенических наборов, инструментов и палаток. Еще 4 тонны - питьевая вода, закупленная Службой гражданской безопасности Новой Каледонии (заморская территория Франции). Для доставки груза был зафрахтован корабль La Glorieuse, который уже вышел из порта Нумеа и доставит помощь в столицу Тонга Нукуалофа в четверг.

Кроме того, французские военные совершат во вторник разведывательный полет над островами, чтобы помочь властям этого королевства лучше оценить ущерб от стихийного бедствия на большом архипелаге. Также рассматривается отправка в ближайшие дни дополнительных партий гуманитарной помощи.

"Поскольку Тонга формально считается свободным от коронавируса, мы не можем направить туда команду [во избежание заноса инфекции]. Только гумпомощь", - пояснил координатор по вопросам рисков и катастроф Французского Красного Креста Венсан Лепле.

В страну уже прибыли несколько самолетов с гуманитарным грузом из Австралии и Новой Зеландии, а также два корабля новозеландских ВМС и судно с помощью от Фиджи. К берегам королевства направляются еще несколько кораблей из Австралии, Великобритании, Японии и США, но их прибытие существенно затруднено из-за большого количества вулканических осадков на поверхности моря и отсутствия информации о состоянии портов.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова.