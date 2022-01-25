Исполком ВОЗ выдвинул кандидатуру Гебрейесуса на пост ее гендиректора на второй срок

Исполком Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинул кандидатуру нынешнего генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса (Эфиопия) на второй пятилетний срок на этом посту. Такое решение члены исполкома приняли во вторник на его 150-й сессии в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель секретариата Исполкома зачитала на сессии, проходящей в гибридном формате, текст принятой этим органом резолюции. В нем говорится, что "Исполнительный комитет выдвигает Тедроса Аданома Гебрейесуса на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения" и "представляет эту номинацию 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения".

Голосование по кандидатуре Гебрейесуса, являющегося единственным претендентом на высшую должность в ВОЗ, состоится на Всемирной ассамблее здравоохранения, которую намечено провести в Женеве 22-28 мая 2022 года.