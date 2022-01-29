Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40%

Европа 29 января 2022 11:30 (UTC+04:00)
Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40%

Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы 27 января опустилась ниже 40%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ Европы 27 января составил около 660 млн куб. м. Европейские ПХГ уже заполнены лишь на 39,65% - это на 15,7 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Ранее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 40% произошло 3 февраля 2017 года. В текущем году этот показатель был достигнут на неделю раньше.

Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,8 млрд куб. м газа - на 15,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Наименьшие показатели заполненности ПХГ у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). Хранилища Германии наполнены на 38%, Франции - на 37,4%, Италии - на 50,9%, Великобритании - на 67,2%.

Продолжают поступать рекордными темпами потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы. Поступления сжиженного газа с терминалов 27 января достигли около 434 млн куб. м, что является рекордным показателем для этой даты и в 2,4 раза больше среднего показателя для 20-х чисел января за последние пять лет. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 72% от максимума.

Всего, по состоянию на 27 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составляет чуть более 10 млрд куб. м. Уже по итогам пятницы будет обновлен рекорд января 2019 года, а к концу месяца, вероятно, и абсолютный рекорд поступлений газа с СПГ-терминалов в ГТС Европы ноября 2019 года.

Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа также достаточно высокие для середины января, но уже почти снизились до средних значений за пятилетку. Газета The Wall Street Journal сообщила, что более двух десятков танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, направляются из США в страны Европы - это может придать новый импульс росту запасов СПГ в Старом Свете в ближайшее время.

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