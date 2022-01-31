Турецкие маски вызвали переполох в парламенте Греции

Распространение медицинских масок с лейблом «Сделано в Турции» среди депутатов парламента Греции вызвало разногласия в законодательном собрании страны, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

По данным местных СМИ, на то, что защитные средства произведены в Турции, обратила внимание в ходе своего выступления в парламенте депутат от Коммунистической партии Греции (КПГ) Лиана Канелли.

«Маски, которые вы раздали нам в парламенте, из Турции. Там написано «Сделано в Турции». Это неплохо. Хотя мигранты из Турции и не могут проникнуть в (в Грецию), но коммерческие интересы проходят», - сказала она.

Комментируя тему СМИ, спикер парламента Греции Константинос Тасулас подтвердил, что маски были изготовлены в Турции.

Тасулас пояснил, что тендер на поставку масок выиграла немецкая компания, предложившая самую низкую цену. По его словам, тот факт, что принадлежащая предприятию фабрика-производитель товара находится в Турции, не был замечен.

Он добавил, что, если об этом было бы известно заранее, для приобретения масок могла бы быть выбрана другая компания.