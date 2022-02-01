Венгрия закупит "Спутник Лайт" в ближайшем будущем

Венгрия намерена в ближайшее время закупить российскую вакцину "Спутник Лайт", заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Для применения в Венгрии "Спутника Лайт" необходимо семь разрешений, из них шесть уже получено, так что в ближайшем будущем Венгрия закупит вакцину "Спутник Лайт", - сказал премьер-министр на брифинге в Москве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Орбана, "Венгрия такая страна, где доступны все вакцины". "У нас накоплен очень положительный опыт вакцины "Спутник V", будет правильно, если для венгерских граждан и эта вакцина будет доступна", - сказал Орбан.

Он отметил, что производство российской вакцины будет организовано на венгерских заводах, которые начнут работать в конце этого года. "Мы сможем там производить и "Спутник V", если мы договоримся об этом. А почему мы не можем об этом договориться?" - добавил венгерский премьер.