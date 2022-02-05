Елизавета II устроила прием

Елизавета II устроила 5 февраля торжественный прием в Сандрингеме по случаю годовщины своего восшествия на престол. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Накануне 70-летия своего правления она встретилась с членами Сандрингемского Женского института и представителями благотворительных организаций. Ей преподнесли букет из цветов, которые были частью ее букета во время коронации и подарили торт.

Прием в Сандрингемском дворце стал крупнейшим публичным мероприятием, на котором королева присутствовала со времени приема в Виндзорском замке в октябре.

6 февраля 2022 года исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы II. В этот день умер ее отец, король Георг VI. Королева является первым монархом в истории Великобритании, который отметит платиновый юбилей правления.