Великобритания с 11 февраля отменит карантин для непривитых туристов
Великобритания с 11 февраля отменила карантин для туристов, привитых вакцинами, неодобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или не привитых совсем, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.
Одновременно иностранцы, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии.
Для всех прибывающих в Великобританию сохраняется требование о необходимости заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета.
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