В Испании столкнулись нескольких десятков машин

По меньшей мере 30 человек пострадали в автономном сообществе Каталония в результате крупного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Twitter региональные медики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, авария произошла в понедельник вечером в провинции Барселона. Как уточняет каталонская служба дорожного движения, в ДТП оказались вовлечены около 30 транспортных средств. Некоторые местные СМИ пишут о 50 машинах.

По версии газеты ABC, причиной столкновения автомобилей стали плохие погодные условия, поскольку в районе места аварии прошел сильный град.