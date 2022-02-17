У королевы Елизаветы II начали отказывать ноги

У 95-летней британской королевы Елизаветы II начали отказывать ноги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщило издание Daily Mail.

Утверждается, что в среду, когда в Виндзорском замке спросили королеву, как она себя чувствует, она сжимала трость и указала на проблемы с ногами.

"Ну, как видите, я не могу двигаться", – цитирует издание Елизавету II.

Источники утверждают, что королева якобы не может ходить и с палочкой. Предполагается, что причина этого – возрастные изменения, из-за которых возникла скованность в движениях.