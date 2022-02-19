Lufthansa на неделю останавливает рейсы в Украину

Немецкая авиакомпания Lufthansa с 21 по 28 февраля приостанавливает рейсы в Киев и из Киева. Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Lufthansa приостанавливает рейсы в Киев и из Киева. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года", - отмечается в заявлении.

По информации перевозчика, Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.