Британский министр предлагает закрыть порты страны для российских судов

БАКУ /Trend/ - Порты Великобритании должны отказать в доступе российским судам, сообщил на своей странице в Twitter британский министр транспорта Грант Шаппс, передает Trend.

По его словам, он написал во все британские порты, чтобы они не предоставляли доступ к любому судну, которое зарегистрировано в России, плавает под российским флагом или принадлежит, контролируется, зафрахтовано или управляется «любым лицом, связанным с Россией».

Он добавил, что правительство Великобритании попытается принять закон, запрещающий их приезд.

Он добавил, что правительство Великобритании будет «стремиться поддерживать британские порты в идентификации российских судов» и предупреждать их о заходе запрещенных судов.