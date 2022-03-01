Британский министр предлагает закрыть порты страны для российских судов
БАКУ /Trend/ - Порты Великобритании должны отказать в доступе российским судам, сообщил на своей странице в Twitter британский министр транспорта Грант Шаппс, передает Trend.
По его словам, он написал во все британские порты, чтобы они не предоставляли доступ к любому судну, которое зарегистрировано в России, плавает под российским флагом или принадлежит, контролируется, зафрахтовано или управляется «любым лицом, связанным с Россией».
Он добавил, что правительство Великобритании попытается принять закон, запрещающий их приезд.
Он добавил, что правительство Великобритании будет «стремиться поддерживать британские порты в идентификации российских судов» и предупреждать их о заходе запрещенных судов.
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