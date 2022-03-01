Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранных добровольцев
Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранныз добровольцев, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.
Соответствующий указ от 28 февраля 2022 года был опубликован на сайте президента.
Согласно документу, данный указ будет действовать "на период военного положения".
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