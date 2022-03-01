ЕК предложит ограничить доступ RT и Sputnik к европейскому рынку СМИ

Еврокомиссия (ЕК) предложит странам ЕС ограничить доступ телеканала RT и информационного агентства Sputnik к европейскому рынку средств массовой информации в связи с ситуацией в Украине. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, санкции будут включать в себя запрет на транслирование контента RT и Sputnik, а также на содействие или иное участие в распространении материалов телеканала и агентства. Рестрикции будут включать запрет на передачу информации через кабельные, спутниковые, интернет-платформы или приложения и IPTV (интернет-телевидение). Ограничения также распространятся на лицензии, разрешения и дистрибьюторские соглашения, действие которых будет приостановлено. По словам Бретона, одобрение рестрикций странами ЕС ожидается позднее во вторник.

В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение о блокировке телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории ЕС будет принято в ближайшие часы и будет осуществляться по всему Евросоюзу. Позже один из вице-президентов компании Meta Ник Клегг в Twitter заявил, что владеющая социальными сетями Facebook и Instagram компания, ограничит доступ к аккаунтам телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории Евросоюза.