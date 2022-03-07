Страны G7 намерены ограничить российский импорт по аналогии с белорусским

Исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил о планах ввести в отношении России ограничения, аналогичные тем, которые уже действует в отношении Беларуси, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Белоруссии. Для Белоруссии введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию", - сказал Домбровскис агентству BNS, не уточнив, на какие именно товары может распространиться запрет в случае России.

Он сообщил, что страны Большой семерки (G7), в которую, помимо крупнейших государств ЕС, входят США, Великобритания, Канада и Япония, готовятся объявить об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Белоруссией. К соглашению могут присоединиться и другие страны.

"Это позволит обложить импорт из России и Белоруссии дополнительными таможенными тарифами. Канада уже объявила об этом, и в настоящее время ведется работа на уровне G7 и более широко по принятию такого решения. Это может стать вопросом ближайших дней", - сказал Домбровскис.

На вопрос о готовности сосредоточиться на санкциях в энергетическом секторе с учетом значительной зависимости Европы от российских энергоресурсов, Домбровскис подчеркнул, что "вопрос находится в стадии обсуждения и ни одна из опций не снята с повестки дня".

Он сообщил, что ЕК также провела оценку ситуации, которая может сложиться после прекращения поставок российского газа.