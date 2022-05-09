...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Макрон заявил о необходимости сохранить мир в Европе и не допустить эскалации в Украине

Европа Материалы 9 мая 2022 18:29
Макрон заявил о необходимости сохранить мир в Европе и не допустить эскалации в Украине

Читайте Trend в

Страны ЕС должны сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации в Украине. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны любой ценой сохранить мир в Европе и избежать эскалации ситуации на Украине", - сказал он.

Одновременно он заявил, что Киев сам должен определять условия для переговоров с Москвой. "Мы не находимся в состоянии войны с Россией", - подчеркнул французский лидер. Он призвал к "сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины, восстановлению мира на континенте". "Только Украине надлежит определять условия переговоров с Россией", - отметил Макрон.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости