В чешских горах открылся самый длинный подвесной мост

На чешском курорте открылся самый длинный в мире пешеходный подвесной мост, общей длиной 721 м. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает агентство Associated Press.

Мост Sky Bridge 721 был построен на высоте более 1100 метров над уровнем моря. Он соединяет два горных хребта и возвышается на 95 метров над долиной внизу.

Sky Bridge 721 расположен в северо-восточной части страны в горном массиве Кралицкий Снежник недалеко от границы с Польшей, примерно в 200 километрах к востоку от Праги.

С моста открываются необычные виды для посетителей, которые любят высоту. Одновременно на мосту будет разрешено находиться до 500 человек.

Мост будет закрываться по соображениям безопасности, если скорость ветра достигнет 135 км/ч

Строительство заняло два года и обошлось примерно в 200 миллионов чешских крон (8,3 миллиона долларов).

Критики говорят, что мост слишком велик для окружающей среды, в то время как другие утверждают, что он привлечет слишком много туристов в город, население которого составляет менее 500 человек.

CzechTourism считает, что мост может привлечь туристов со всего мира.

Второй мост по длине находится в Аруке, Португалия, и имеет длину 516 метров.