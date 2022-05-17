Парламент Финляндии завершил дебаты по НАТО

В парламенте Финляндии завершились дебаты по вопросу вступления в НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщается на сайте законодательного органа.

Отмечается, что дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей. Вопрос был передан в Комитет по иностранным делам. Он подготовит ответ на инициативу правительства.

Ранее, глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Турции.

Он также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.