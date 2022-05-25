ЕК изучает строительство газопровода за €2,5 млрд между Испанией и Италией

Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность строительства морского газопровода, который связал бы Пиренейский полуостров с Италией. Об этом сообщила в среду газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в Испании насчитывается шесть действующих заводов по регазификации, однако королевство не слишком хорошо связано с остальной частью Евросоюза. В разгар энергетического кризиса ЕК впервые начала говорить о возможности строительства газопровода длиной 700 км между испанской Барселоной и итальянским Ливорно. Проект предусматривает инвестиции в размере от €2,5 млрд до 3 млрд, на его реализацию потребуется от одного года до двух лет. Как сообщает издание, такой трубопровод позволил бы снабжать газом как Италию, так и страны Центральной и Северной Европы.

Кроме того, еще одним возможным проектом является создание соединения Midcat из Каталонии во Францию через Пиренеи. Инициатива была приостановлена в 2019 году. Отмечается, что проект претерпел в последнее время значительные изменения по сравнению с его первоначальной концепцией: он превращается в важную инфраструктуру по транспортировке водорода. Его реализация обошлась бы примерно в €600 млн.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в интервью телеканалу CNBC, что королевство и Южная Европа в целом могут поспособствовать снижению энергетической зависимости Евросоюза от России. По его словам, на Испанию приходится 37% регазификационных мощностей ЕС. Санчес уточнил, что на Пиренейском полуострове находится около половины хранилищ СПГ сообщества.

По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, оно принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа. Постпреды стран ЕС пока не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго. ЕК предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. При этом ряд европейских стран высказались категорически против прекращения или ограничения поставок российского газа.