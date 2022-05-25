Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок в связи с событиями в Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что крупный ритейлер прекратил поставки товаров в Россию еще в марте, однако из-за юридических особенностей работы франчайзи не мог полностью выйти с российского рынка. Таким образом, в РФ продолжали оставаться открытыми порядка 50 магазинов Marks & Spencer. В новом пресс-релизе сказано, что компания окончательно уйдет из России.