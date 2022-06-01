Германия приняла 800 тысяч беженцев из Украины

Германия на данный момент приняла уже 800 тысяч украинцев.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Брюсселе по результатам специального заседания Европейского совета.

"Мы также снова говорили о гуманитарной помощи. Вы знаете, что в Германии сейчас в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано почти 800 тыс. украинцев. Это показывает, насколько граждане нашей страны и многие из общин Германии способствуют тому, чтобы мы помогали тем, кто ищет защиты за границей, а в данном случае в Германии, и нуждается в нашей поддержке", - отметил он.

Немецкие СМИ во вторник также сообщили, что немецкие школы посещают уже 123 тыс. украинских детей.