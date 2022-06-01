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Нидерланды увеличат расходы на оборону на 5 млрд евро

Европа Материалы 1 июня 2022 21:28
Нидерланды увеличат расходы на оборону на 5 млрд евро

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Нидерланды увеличат оборонный бюджет на 5 млрд евро.Об этом, как передает Trend cо ссылкой на Интерфакс, сообщает АР.

По словам министра обороны страны Кайсу Оллонгрен, дополнительные средства, в частности, пойдут на закупку военной техники, включая шесть истребителей F-35 и четыре беспилотника MQ-9 Reaper.

АР называет это наращивание оборонных расходов рекордным для королевства со времен "холодной войны".

Оллонгрен отметила, мотивируя решение увеличить оборонный бюджет, что события на Украине и другие кризисы в мире показывают, что Нидерландам нужно уделять больше внимания своей безопасности.

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