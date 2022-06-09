Президент Франции Макрон оценил решение форварда Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение французского нападающего Килиана Мбаппе остаться в Париже и подписать новое соглашение с «ПСЖ». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает RMC Sport.

Стоит отметить, что Макрон беседовал с футболистом, когда тот решал вопрос по поводу своего будущего, и посоветовал ему подписать новый контракт с парижским клубом.

«Мне удалось поговорить с Килианом Мбаппе, но он делает свой выбор на совесть. Он показал это, он очень зрелый, он строит свою карьеру с большим чувством ответственности», — заявил Макрон.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже согласовал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.