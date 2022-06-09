Lufthansa отменяет сотни рейсов из-за нехватки персонала

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет около 900 внутренних и европейских рейсов в июле в связи с нехваткой персонала. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмененные рейсы, которые должны были выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям, составляют примерно 5% типичной пропускной способности авиалинии в выходные. В компании подчеркнули, что Lufthansa борется с проблемами, затронувшими европейские авиалинии в период восстановления после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

"Вся авиационная отрасль, особенно в Европе, в настоящее время страдает из-за сокращения штата", - говорится в сообщении Lufthansa. "Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний".

Отмечается, что европейские авиалинии спешат увеличить количество мест и рейсов, поскольку спрос резко вырос после отмены ограничений на поездки, которые длились два года с начала пандемии. Lufthansa планировала обеспечить к 2022 году пропускную способность, равную 75% от уровня 2019 года.

В прошлом месяце генеральный директор авиаперевозчика Карстен Шпор заявлял, что афтершоки на рынке труда сильно нарушили планы его компании на лето. Аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания сократили рабочие места во время кризиса и сейчас изо всех сил пытаются нанять новых сотрудников.

Германский оператор аэропортов Fraport также предупредил, что нехватка персонала может привести к серьезным задержкам рейсов в домашнем хабе Lufthansa.