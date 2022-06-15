Совет управляющих ЕЦБ в течение дня соберется на внеочередное заседание

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) в течение дня соберутся на внеочередное заседание. Об этом сообщила в среду газета Handelsblatt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет управляющих ЕЦБ проведет в среду специальное заседание, чтобы обсудить текущие рыночные условия", - сообщил представитель, не приведя других подробностей.

9 июня ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а также объявил о планах повысить ее на июльском заседании на 25 базисных пунктов. При этом возможно повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией.