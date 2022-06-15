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Совет управляющих ЕЦБ в течение дня соберется на внеочередное заседание

Европа Материалы 15 июня 2022 12:09
Совет управляющих ЕЦБ в течение дня соберется на внеочередное заседание

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Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) в течение дня соберутся на внеочередное заседание. Об этом сообщила в среду газета Handelsblatt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет управляющих ЕЦБ проведет в среду специальное заседание, чтобы обсудить текущие рыночные условия", - сообщил представитель, не приведя других подробностей.

9 июня ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а также объявил о планах повысить ее на июльском заседании на 25 базисных пунктов. При этом возможно повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией.

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