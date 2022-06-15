Столтенберг: Финляндия и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом

Финляндия и Швеция готовы снять некоторые озабоченности Турции по борьбе с терроризмом, чтобы как можно раньше стать членами НАТО, однако сроки неизвестны. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция - важный союзник по НАТО - выразила обеспокоенности, связанные с борьбой против терроризма. Когда союзник поднимает обеспокоенности, это легитимные обеспокоенности, нам надо сесть за стол и обсуждать их. Это то, что мы делаем сейчас. Я приветствую сигналы от Швеции и Финляндии о том, что они готовы предпринять действия, чтобы снять эти обеспокоенности", - сказал он.