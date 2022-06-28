Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли будут наращивать добычу нефти

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на полях саммита Группы семи (G7), что два ключевых члена ОПЕК - Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия - едва ли будут наращивать добычу нефти в попытке остановить стремительный рост цен на энергоносители. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Макрон в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом упомянул о телефонном звонке президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который сообщил, что производственные мощности страны в настоящее время находятся "на максимуме". Кроме того, Аль Нахайян заверил Макрона в том, что Саудовская Аравия в краткосрочной перспективе может увеличить добычу только на 150 тыс. баррелей в сутки. Для более интенсивного наращивания добычи королевству понадобится больше шести месяцев, утверждает агентство.

В условиях стремительного роста цен на энергоносители США предпринимают попытки добиться от крупнейших производителей нефти существенного наращивания добычи, что позволит восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке. Предполагается, что обсуждение вопроса об увеличении добычи является одной из целей визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который состоится между 13 и 16 июля в рамках ближневосточного турне президента.