Британские инвестиционные фонды выплатили рекордные дивиденды

Дивиденды британских инвестиционных фондов выросли на 15,4% в минувшем финансовом году (2021-2022 годы, заканчивается в марте) и достигли рекордной отметки в £5,5 млрд ($6,7 млрд). Об этом в среду сообщает газета Financial Times со ссылкой на отчет компании по управлению фондами Link, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Существенно ниже оказались дивиденды акционерных фондов: в прошедшем году ими было выплачено £1,85 млрд ($2,25 млрд).

Инвестиционные фонды более интересны для вкладчиков, поскольку позволяют "инвестировать в любую точку мира" и "в различные типы активов, помимо акций <...>, что обеспечивает доступ к более широким возможностям", отмечает управляющий директор по корпоративным рынкам Великобритании и Европы Иэн Стоукс.

Дивиденды инвестиционных фондов выросли в связи с крупными капиталовложениями в венчурные фонды, недвижимость и возобновляемые источники энергии. Выплаты по ним увеличились на 25% в минувшем году и составили £3,65 млрд ($4,4 млрд).

"10 лет назад инвестиции [в эти сферы] представляли намного меньший сегмент рынка, но они быстро выросли, поскольку в ответ на запросы инвесторов открылись новые возможности", - поясняет Иэн Стоукс. Согласно данным отчета, за минувшее десятилетие дивиденды от таких вложений увеличились в девять раз.