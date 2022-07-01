Греция официально запросила у США истребители F-35

Греция направила письмо США с официальным запросом о покупке одной эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это решение озвучил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе саммита НАТО в Мадриде. Он не исключил, что позже Греция закажет и дополнительную партию таких самолетов.

"Часть этого процесса - это отправка письма с запросом. И недавно мы его отправили", - сказал он.

Он пояснил, что рассмотрение заявки - "это длительный процесс", и что по оценкам Афин, после совершения сделки истребители прибудут в Грецию не ранее 2027-2028 годов.